На Украине четверо мобилизованных умерли в помещениях ТЦК

Четверо мобилизованных умерли в помещениях Территориального центра комплектования Украины (аналог российских военкоматов). Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Новости.LIVE».

По его словам, после задержания сотрудниками военкомата мобилизованные могут пропасть не несколько дней. Иногда их находят в больнице.

Но бывают и более страшные случаи, когда люди умирают в помещениях ТЦК. Известно уже о четырех таких происшествиях.

«Уже зафиксировано четыре случая, когда в помещении ТЦК люди просто умерли», — сказал Лубинец.

Ранее он уже заявлял о массовых нарушениях со стороны сотрудников ТЦК. По его словам, те злоупотребляют полномочиями, избивают мобилизованных, провоцируют аварии и т.д.

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