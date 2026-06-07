У побережья северных Курил зафиксировано землетрясение

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В Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает РИА Новости.

Землетрясение произошло в 159 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 42 км.

Отмечается, что, землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до 3 баллов, тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

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