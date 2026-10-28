Figaro: в Монако задержали украинца по делу о смерти племянника князя Альбера II

В Монако задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к смерти 29-летнего двоюродного племянника князя Альбера II, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры княжества.

Двоюродный племянник князя Монако Антуан де Масси был найден мертвым в одном из скверов княжества 25 октября. Предварительно, причиной смерти является «падение с высоты 13 метров» в районе бульвара Ларвотто. В ночь на воскресенье очевидцы видели де Масси у выхода из ночного клуба.

В рамках расследования был задержан 42-летний гражданин Украины, проживающий в Монако в течение 30 лет. Подробности обвинений не разглашаются, сам подозреваемый отрицает свою причастность к случившемуся.

Согласно заявлению прокуратуры, обвиняемый, которому инкриминируются неоказание помощи лицу в опасности и непреднамеренное убийство, не стал отвечать на вопросы судьи. Преступления, предположительно, были совершены в разное время.

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