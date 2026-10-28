Актриса Екатерина Климова сообщила о предстоящей свадьбе старшей дочери

48-летняя звезда сериалов «Бедная Настя» и «По законам военного времени» Екатерина Климова рассказала, что ее старшая дочь Елизавета Хорошилова выходит замуж. Об этом актриса поделилась в интервью Наталье Подольской, сообщает Voice .

По словам Климовой, 24-летняя Елизавета живет отдельно от нее. Актриса призналась, что скучает по дочери и ее эмоции по этому поводу бывают разными, но она очень рада, что у Елизаветы все хорошо.

Личность избранника дочери актриса раскрывать не стала, однако дала понять, что одобряет ее выбор.

«Я очень рада, что там все серьезно и нас ждет прекрасное событие. Рада, что моя женская история не повлияла на то, что у дочери все хорошо. Буду рада вдвойне, если дочь и ее молодой человек будут счастливы, будут любить друг друга, уважать и пронесут это чувство длиною в жизнь», — отметила Климова.

Ранее Екатерина Климова заявила, что сознательно отказывалась от анестезии при родах.

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