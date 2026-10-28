ФРС США сохранила процентную ставку в диапазоне 3,75-4%

Федеральная резервная система США, выполняя функции центрального банка страны, оставила базовую ставку без изменений на уровне 3,75-4%, сообщается на сайте регулятора.

«Экономическая активность растет высокими темпами. Несмотря на то, что уровень неопределенности остается высоким, отчасти из-за геополитических факторов, внутреннее потребление демонстрирует устойчивость. Рост производительности труда остается высоким, а объем капиталовложений — значительным», — говорится в сообщении.

При этом в ФРС отметили, что «инфляция по-прежнему остается на высоком уровне». 10 из 12 членов руководства ЦБ поддержали решение сохранить процентную ставку. Двое выступили за ее повышение на 25 базисных пунктов (б. п.).

Следующее заседание американского регулятора состоится 8–9 декабря. Ожидается, что ФРС поднимет ставку на 25 б. п.

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