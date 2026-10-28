Рухнула вниз и разбила окно: в полицию Колпина заявили о летающей двери

В петербургском Колпине с крыши дома упала чердачная дверь и выбила окно квартиры. Местные жители обратились в полицию, так как подозревают в произошедшем компанию детей, сообщает «Фонтанка» .

Заявление написала владелица пострадавшей квартиры. По ее словам, накануне вечером группа из пяти подростков бегала по крышам. В этот же момент с кровли дома на бульваре Трудящихся рухнула чердачная дверь.

В полете она зацепила окно и выбила стекло в квартире на втором этаже. По словам петербурженки, все могло закончиться куда плачевнее, ведь возле дома проходит пешеходная дорожка, по которой постоянно ходят жители. Дверь могла приземлиться на кого-то из прохожих.

«Это не просто порча имущества — это реальная угроза жизни и здоровью людей», — сказала женщина.

Владелица пострадавшей квартиры винит во всем подростков. По ее мнению, именно они скинули дверь с крыши. Послед инцидента ребята перебежали на крышу соседнего дома и вышли из парадной. Камера домофона записала их спины. Женщина написала заявление в полицию.

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