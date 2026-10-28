«Русская милфа» обвинила бывшую девушку Паши Техника в своих проблемах с законом

Экс-порноактриса отметила, что у нее с оппоненткой возник конфликт месяц назад. Мур считает, что Лекси написала на нее заявление в полицию из зависти.

При этом «русская милфа» признала свою вину. Однако она уверяет, что ей «не хватило ума и ответственности». Девушка попросила суд быть снисходительнее.

Мур даже перекрестилась перед тем, как зайти в зал перед заседанием. Само слушание в итоге перенесли. Выйдя на улицу, Зубкова расплакалась.

В отношении Мур завели уголовное дело по обвинению в незаконном создании порнографических материалов. «Русской милфе» грозит до шести лет лишения свободы.

Кристина Лекси (Романова) — экс-возлюбленная покойного Паши Техника (Павел Ивлев). Ранее ее также обвинили в незаконном изготовлении и обороте порнографии и арестовали.

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