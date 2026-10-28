Егор Крида захотели отправить на СВО из-за скандала с фильмом «Иди и смотри»

Уральский общественник и основатель Музея шевронов СВО Вадим Савин предложил певцу Егору Криду отправиться с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции после скандала с мерча, на котором была отсылка на советский военный фильм «Иди и смотри», сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Крид снялся в клипе в кофте с постером военной драмы «Иди и смотри», в которой рассказывается о нацистских зверствах в оккупированной Белоруссии. После скандала певец удалил пост из соцсетей, отредактировал клип и извинился.

Савин счел эти меры недостаточными. Он также призвал дать правовую оценку поступку артиста и действиям производителей одежды.

«Это яркий пример того, что те люди, которые сейчас на сцене шоу-бизнеса, очень далеки от истории нашей страны и культуры. Они не знают, что происходило и происходит сейчас. Лучшей формой извинения будет не удаленный пост, а поступок, связанный с нынешними событиями. Например, поехать с гуманитарным грузом в зону проведения СВО и не словами, а действиями извиниться перед всем русским народом», — заявил Савин.

Действие двухсерийного фильма «Иди и смотри» разворачивается на территории Белорусской ССР в 1943 году. В центре сюжета — белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика.

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