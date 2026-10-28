Глебов высмеял пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов выразил недовольство назначением пенальти в матче Кубка России против «Краснодара». Его команда уступила со счетом 1:2, сообщает Metaratings.ru .

Судья назначил пенальти на пятой минуте встречи пятого тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) FONBET Кубка России. Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев не реализовал удар: голкипер «Динамо» Курбан Расулов отразил мяч.

«Если человек падает за два метра, валится и потом врезается в ноги и ставят пенальти, окей. Если людям там, кто смотрит, не смешно от этого, то вопросов нет», — сказал Глебов после матча с «Краснодаром».

После пяти туров «Краснодар» набрал 10 очков и гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Динамо» занимает второе место в группе с девятью очками.

Следующий матч «Динамо» проведет дома против «Ахмата» в 13-м туре РПЛ. Встреча состоится 31 октября и начнется в 17:30 по московскому времени.

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