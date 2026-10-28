У 37% обследованных жительниц Мурманской области нашли репродуктивные проблемы

Около 12 тысяч из 32 тысяч женщин в Мурманской области (примерно 37,5%) столкнулись с заболеваниями репродуктивной системы по итогам обследований в 2026 году, сообщает Nord-News .

С января по октябрь 2026 года репродуктивное здоровье проверили 32 тысячи женщин и 23 тысячи мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.

«По итогам обследований у порядка 12 000 женщин выявлены заболевания репродуктивной системы», — сообщил Минздрав Мурманской области.

Среди наиболее частых диагнозов у женщин — лейомиома матки, воспалительные болезни тазовых органов и эндометриоз. У мужчин врачи выявили заболевания репродуктивной системы в 500 случаях. Чаще всего встречались бесплодие и варикоцеле.

Жители в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья в поликлинике по месту прикрепления. Запись доступна через регистратуру, «Госуслуги», Единый контакт-центр, чат-бот «Диспансеризация» в МАКСе и приложение «Медицинский личный кабинет».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.