Путин посетил стенд RT с фирменной кофейней на саммите Россия — Африка
Президент России Владимир Путин побывал на стенде с фирменной кофейней Russia Today во время саммита Россия — Африка, сообщает RT.
Глава РФ вместе с лидерами африканских стран и гостями саммита угостился мороженым, которое раздавали на стенде.
«Одно попробую», — сказал российский лидер.
Фирменная кофейня RT начала работу на форуме Россия — Африка 28 октября. Ранее она работала на крупных международных мероприятиях.
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