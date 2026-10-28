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Путин посетил стенд RT с фирменной кофейней на саммите Россия — Африка

Общество

Президент России Владимир Путин побывал на стенде с фирменной кофейней Russia Today во время саммита Россия — Африка, сообщает RT.

Глава РФ вместе с лидерами африканских стран и гостями саммита угостился мороженым, которое раздавали на стенде.

«Одно попробую», — сказал российский лидер.

Фирменная кофейня RT начала работу на форуме Россия — Африка 28 октября. Ранее она работала на крупных международных мероприятиях.

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