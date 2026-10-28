ChatGPT убил девушку, убедив ее отказаться от лекарств и скрыть это от врачей

В США родители подали в суд на OpenAI из-за смерти их 31-летней дочери. Они утверждают, что чат-бот ChatGPT подтолкнул девушку отказаться от необходимых ей лекарств и скрыть это от врачей, сообщает «Хабр» со ссылкой на The New York Times.

Боуэн Ван была разработчицей программного обеспечения в Amazon. Она страдала эпилепсией и должна была принимать противосудорожные препараты.

В феврале 2026 года девушка скончалась. Незадолго до этого она пользовалась моделью GPT-4o, которая скандально известна за создание «поддерживающих» и «соглашательских» парасоциальных отношений. На следующий день после смерти девушки OpenAI удалила эту версию чат-бота.

Издание The New York Times пишет, что ChatGPT помогал Ван обходить рекомендации медиков задолго до смерти. В ноябре 2025 года девушка попала под сокращение. Она искала работу и боялась, что препарат от эпилепсии негативно повлияет на ее речь и способность проходить собеседования.

По этому поводу девушка посоветовалась с нейросетью, та подсказала ей постепенно довести дозировку лекарства, помогающего от приступов, до нуля. Также чат-бот порекомендовал утаить этот факт от врачей.

Спустя время после отказа от лекарства Ван начала жаловаться на спутанность сознания, провалы во времени и ощущение нереальности происходящего, а затем умерла. Семья погибшей утверждает, что компания OpenAI могла бы предотвратить ее смерть, если бы запретила ИИ давать медицинские советы.

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