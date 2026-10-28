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Стало известно, какая погода будет в Москве на Хэллоуин

Ночь с 31 октября на 1 ноября, в которую празднуется Хэллоуин, в Москве и Подмосковье пройдет без осадков, а температура останется выше нуля. Такой прогноз дала синоптик Татьяна Позднякова, сообщает Общественная Служба Новостей .

До конца октября погоду в столичном регионе будет определять антициклон — область повышенного атмосферного давления. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова связала с ним сухую и аномально теплую погоду.

«Плотной облачности не ожидается. Завтра-послезавтра облачность переменная. 31 числа будет преобладать облачная погода с прояснениями, и это скажется на температурном режиме», — сообщила синоптик.

В ночь на четверг, 29 октября, температура местами опустится ниже нуля: при безоблачном небе воздух быстро остывает. Затем южные потоки повысят влажность, и ночные заморозки временно отступят. С 30 по 31 октября ночью ожидается +1…+6 градусов, днем в области — +7…+12, в Москве — +9…+11.

С 1 ноября потоки ветра сменятся на северные. Ночью прогнозируют 0…+5 градусов, днем — +5…+10, почти на 3 градуса выше нормы. Со 2 ноября начнутся небольшие дожди, а к 6–7 ноября возможны мокрый снег и смешанные осадки.

Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября (в ночь с 31 октября на 1 ноября).

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