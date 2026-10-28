Братья-ставропольцы вооружились электрошокером и сделали 22-летнего парня рабом

Два брата из села Кочубеевского в Ставропольском крае получили от 6 до 7 лет колонии общего режима за использование рабского труда, сообщает «Победа 26» . О приговоре проинформировала прокуратура Ставропольского края.

Суд установил, что братья обманули 22-летнего парня, который остался без денег. Они предложили ему оплачиваемую работу по предоставлению и использованию батутных систем, но обманули и сделали его рабом.

С августа 2024 по март 2026 года братья ограничивали свободу пленника. Они забрали у потерпевшего телефон и документы, применяли насилие, заставляли бесплатно работать на стройке и выполнять другие задачи.

Против мужчин возбудили уголовное дело об использовании рабского труда. Суд также постановил изъять их телефоны и электрошокеры в доход государства.

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