На ремонт собрали всем миром: инвалид с семьей ютится в развалюхе на Ставрополье

Инвалид без ног, ее супруг и дети вынуждены ютится в полуразрушенном жилище без крыши и окон в селе Новоселицкое Ставропольского края. Об этом рассказал в соцсетях священник и журналист Антоний Скрынников.

Светлана родилась без ног. Несмотря на это, она смогла выйти замуж, родить двух здоровых детей. Ее старшей дочери шесть лет, младшему сыну — 2 года. У семьи не было собственного жилья. На материнский капитал им удалось купить в селе ветхий домик, который требует восстановления и больших вложений.

В доме отсутствует элементарный ремонт, нет окон, крыша в плохом состоянии. Семья боится замерзнуть с наступлением холодов. Вместе со Светланой, ее супругом и детьми также проживают престарелая бабушка и три кота.

Неравнодушные люди открывали сбор, чтобы помочь семье. Им удалось собрать 230 тыс. рублей на ремонт. Также несколько меценатов пообещали помочь семье завершить все работы.

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