Эксперт Шмелев объяснил пользу нотариальных залогов

Договоры займа между гражданами под залог жилья или долей в нем предложили обязательно удостоверять у нотариуса. Законопроект прошел первое чтение. Заместитель председателя комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Владимир Шмелев прокомментировал это решение, сообщает АБН24 .

Инициатива призвана снизить риски потери жилья из-за непрозрачных условий частных займов. Нотариус должен проверить документы и разъяснить сторонам правовые последствия сделки.

«На практике встречаются ситуации, когда граждане занимают относительно небольшие суммы под залог жилья, но из-за высоких процентов и условий договора через несколько месяцев их долг существенно возрастает. В результате кредитор может получить недвижимость заемщика в установленном законом порядке. При этом люди не всегда в полной мере осознают, что подписание договора способно привести к утрате права собственности на единственное жилье. Обязательное участие нотариуса не гарантирует полного исключения подобных случаев, но может сократить число пострадавших», — пояснил Владимир Шмелев.

Для оформления сделки сторонам потребуются паспорта, документы на недвижимость и выписка из Единого государственного реестра недвижимости. По словам Шмелева, подготовка займет два-три дня: за это время заемщик сможет оценить риски и отказаться от невыгодной сделки. Стоимость удостоверения зависит от стоимости объекта.

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