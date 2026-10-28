Священник Бажанов связал празднование Хэллоуина со страхом смерти

Священник Димитрий Бажанов предположил, что пугающие костюмы и насмешки над смертью на Хэллоуин помогают людям скрывать страх перед гибелью, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Бажанов объяснил критическое отношение православной церкви к празднику. Он напомнил о его дохристианских истоках, в частности о кельтском Самхейне, связанном с представлениями о мире мертвых.

Главный риск праздника настоятель видит в отношении людей к духовному миру, а не в истории Хэллоуина.

«Каждый раз заигрывание или обращение к нечистой силе приводит к очень страшным последствиям. Если человек пытается насмехаться над чем-то святым, если он пытается издеваться над Богом, то тем самым он издевается над самим собой», — заявил настоятель.

По мнению священника, даже шуточное использование образов нечистой силы может постепенно менять отношение к вере, добру и злу. Попытку превратить смерть в развлечение он связал с желанием справиться с внутренним страхом.

Вместо празднования Хэллоуина Бажанов посоветовал обратиться к Евангелию, духовной литературе и молитве. По его убеждению, вера помогает найти надежду и осмыслить вопросы жизни и смерти.

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