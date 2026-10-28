Россиянам рассказали, зачем магазины предлагают играть на баллы и как оценить выгоду

Российские банки и ритейлеры все чаще предлагают клиентам менять накопленные бонусы не на прямые скидки, а на игровые попытки с шансом выиграть ценные призы. Разработчики промо-игр и эксперты рынка отмечают, что геймификация помогает бизнесу списывать «зависшие» баллы и удерживать внимание аудитории. Покупателям же перед включением в азартные механики советуют внимательно изучать правила, чтобы не потерять гарантированную экономию ради призрачного выигрыша, сообщает АБН24 .

Главной причиной внедрения игровых элементов в программы лояльности остается пассивность пользователей, которые копят бонусы, но не спешат их тратить. Как пояснил основатель и CEO компании-разработчика промо-игр Hezzl Games Рамин Алиев, обменять 100 баллов на аналогичную скидку в 100 рублей клиентам эмоционально неинтересно, тогда как возможность выиграть крупный приз за ту же сумму стимулирует спрос. Для бизнеса это также инструмент удешевления повторных продаж: игра регулярно возвращает пользователя в приложение, попутно рекламируя другие товары компании и партнерские офферы.

Однако для самих участников такие акции несут финансовые риски. Попытки в играх не гарантируют получения призов, а ценность виртуальной валюты компании нередко девальвируют. Известны случаи, когда после завершения акций курс конвертации опускался до 100 тысяч игровых монет за 1 рубль, либо бренды в одностороннем порядке увеличивали стоимость наград (по аналогии с кейсом компании Starbucks в 2023 году). Дополнительную угрозу для честных игроков представляют боты и фермы аккаунтов, выбивающие ценные призы в не защищенных антифрод-системами проектах.

Чтобы оценить реальную выгоду геймификации, эксперты рекомендуют сопоставлять стоимость попытки с гарантированной скидкой, которую можно было бы получить за списываемые баллы. Также важно заранее проверять прозрачность условий: количество призов, сроки действия бонусов, налоги на выигрыш и четкость курса конвертации. По оценке экспертов, если правила акции не удается полностью осмыслить за несколько минут, реальная выгода, скорее всего, находится на стороне организатора.

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