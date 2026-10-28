В Москве мужчина распылил газ в лицо пекарю, чтобы украсть сырки и форель
Москвич ограбил пекарню ради двух сырков, форели и круассана, сообщает «112».
Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Мужчина зашел в пекарню, достал газовый баллончик и распылил его в лицо сотруднице.
После этого посетитель забрал ряд продуктов. В числе украденных — два сырка, шесть кусков форели, печенье, масло, колбаса и круассан.
Пострадавшая сотрудница пекарни попала в больницу с химическим ожогом глаза, лица и головы.
29-летнего грабителя задержали. Ранее он был осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
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