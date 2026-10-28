Эксперт Доронин: Россия опередила Европу в развитии ледокольного флота

Евросоюз планирует с 2027 года усилить наблюдение за Арктикой, чтобы не допустить контроля России и Китая над торговыми путями, заявил член Общественного совета Арктической зоны России Николай Доронин. При этом он подчеркнул, что Москва «шагнула далеко вперед» в технологиях освоения Арктики, особенно — в вопросе ледокольного флота, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт оценил планы ЕС укрепить позиции в Арктическом регионе.

«Если посмотреть на реальные действия, то основное — это проект будущего подводного кабеля с Исландии и Гренландией, и здесь Россия с Китаем представляют, якобы, гибридную угрозу этим подводным соединениям. Почему? Непонятно, но угрозу. Следующее — это научные исследования и развитие, будущего ледокольного флота. То есть, напомню, что в Скандинавии, в европейской части судостроения финские верфи занимают одни из ведущих мест вместе со шведскими. Но на картинке, которую они охарактеризовали, как будущее ледокольного флота, стоит финский ледокол 1952 года постройки», — рассказал Доронин.

Обновленная Арктическая стратегия Евросоюза предусматривает прокладку защищенного подводного оптоволоконного кабеля между Гренландией и Европой. В перспективе сеть планируют расширить в сторону Японии и Южной Кореи.

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