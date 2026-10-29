Онищенко оценил риск заражения гепатитом через общий нож в ПВЗ
Заражение вирусными гепатитами при использовании общих канцелярских ножей в пунктах выдачи заказов возможно только при порезе и контакте с инфицированной кровью, однако такой риск маловероятен. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.
По его словам, подобные случаи теоретически возможны и, вероятно, уже встречались, но для заражения нужно пораниться этим ножом до крови.
Такие ситуации специалист назвал достаточно редкими. Он подчеркнул, что сообщения о рисках заражения через общие инструменты не должны вызывать панику.
При этом Онищенко призвал соблюдать осторожность при вскрытии посылок и посоветовал использовать ножницы, чтобы снизить риск случайных травм.
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