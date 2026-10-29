Онищенко оценил риск заражения гепатитом через общий нож в ПВЗ

Заражение вирусными гепатитами при использовании общих канцелярских ножей в пунктах выдачи заказов возможно только при порезе и контакте с инфицированной кровью, однако такой риск маловероятен. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

По его словам, подобные случаи теоретически возможны и, вероятно, уже встречались, но для заражения нужно пораниться этим ножом до крови.

Такие ситуации специалист назвал достаточно редкими. Он подчеркнул, что сообщения о рисках заражения через общие инструменты не должны вызывать панику.

При этом Онищенко призвал соблюдать осторожность при вскрытии посылок и посоветовал использовать ножницы, чтобы снизить риск случайных травм.

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