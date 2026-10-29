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Аэропорты Внуково и Домодедово начали работать по согласованию

Транспорт

Московские аэропорты Внуково и Домодедово ночью 29 октября принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

В аэропорту Жуковский ограничения на прием и выпуск самолетов сняли.

Ранее в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения для обеспечения безопасности полетов.

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