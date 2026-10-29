Пожар вспыхнул в лаборатории при ядерном объекте в Южной Каролине

В лаборатории американского ядерного комплекса Саванна-Ривер в штате Южная Каролина вспыхнул пожар, после чего был зафиксирован выброс радиоактивных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал WRDW.

Возгорание началось после 17:00 по местному времени (00:00 29 октября мск), затем произошел выброс радиоактивных веществ. Пресс-служба объекта сообщила, что пожар потушен, а радиоактивного загрязнения за пределами комплекса не зарегистрировано.

Сотрудники лаборатории около получаса находились в укрытии из-за инцидента. После этого им разрешили покинуть комплекс, однако вход на его территорию был закрыт.

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