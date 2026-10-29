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Силы ПВО ликвидировали еще 15 летевших на Москву БПЛА

Спецоперация

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать воздушную атаку на Москву. Сбиты еще 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил мэр Сергей Собянин.

«Еще 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», — заявил мэр в МАКС.

Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых беспилотников.

Ранее силы ПВО ликвидировали более 100 БПЛА, летевших на столицу.

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