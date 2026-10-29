Репатриацию российских моряков с танкера в Индии перенесли

Репатриация российских членов экипажа с арестованного у берегов Индии танкера Unity, которую суд рекомендовал провести до 28 октября, перенесена на неопределенное время, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова родственницы одного из членов экипажа.

По ее словам, репатриацию обещали начать на этой неделе, а затем сроки сдвинули на неясное время. Морякам также сообщили, что в ближайшие дни будет открыт тендер на наем нового экипажа.

Собеседница добавила, что на прошлой неделе неисправный танкер взяли на буксир.

Планировалось отбуксировать его ближе к берегу, но, судя по спутниковым данным, судно оттащили в сторону, несмотря на шторм.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.