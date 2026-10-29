USD
Доллар США
80,87
0.42 %
EUR
Евро
90,17
0.08 %
CNY
Китайский Юань
12,08
0.12 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,02
0.42 %

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Транспорт

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром 29 октября вернулись к работе без ограничений, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли.

Их вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ночью в столичных авиагаванях несколько раз устанавливали и снимали подобные ограничения. На подлете к Москве уничтожено более 100 беспилотников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.