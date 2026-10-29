С 3,5 до 2,5 млн рублей: Долина снизила ценник на новогодние корпоративы

Лариса Долина готова выступить на новогодних корпоративах всего за 2,5 млн рублей вместо привычных 3,5 млн. Она снизила ценник из-за низкого спроса, сообщает Mash .

Певица планирует занятость на декабрь. У нее в графике уже стоят спектакли в театре и корпоративы в Москве и Санкт-Петербурге.

Однако шесть дат все еще не заняты. Артистка пошла на уступки заказчикам и снизила гонорар за новогодние корпоративы, в отличие от своих звездных коллег.

За 2,5 млн рублей Долина готова приехать на праздник и дать 30-минутное выступление без музыкантов. В райдере у нее мясная и сырная тарелки, кофемашина, усиленная охрана и авто представительского класса не старше пяти лет.

Ранее сообщалось, что Долина приостановила выступления и отменила пять концертов до конца года. По словам артистки, на нее кто-то навел порчу

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