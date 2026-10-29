Лидию Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной

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Актрису признали неизлечимо больной. Сейчас она находится в реанимации на ИВЛ.

Федосеева-Шукшина в 2019 году перенесла инфаркт, а в 2023-м — инсульт. На фоне тяжелых болезней ее организм сильно истощен. Ее основное заболевание не поддается полному лечению.

Сейчас актрисе нужен комфорт и постоянный уход Медики стараются облегчить ее боли и другие симптомы.

В реанимацию актриса попала в середине октября. Ранее сообщалось, что у нее начали отказывать почки на фоне сердечной недостаточности и пневмонии.

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