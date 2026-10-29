Лидию Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной
Состояние 88-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшается. Ей присвоили паллиативный статус, сообщает Mash.
Актрису признали неизлечимо больной. Сейчас она находится в реанимации на ИВЛ.
Федосеева-Шукшина в 2019 году перенесла инфаркт, а в 2023-м — инсульт. На фоне тяжелых болезней ее организм сильно истощен. Ее основное заболевание не поддается полному лечению.
Сейчас актрисе нужен комфорт и постоянный уход Медики стараются облегчить ее боли и другие симптомы.
В реанимацию актриса попала в середине октября. Ранее сообщалось, что у нее начали отказывать почки на фоне сердечной недостаточности и пневмонии.
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