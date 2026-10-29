ВС РФ ударили по кораблю доставлявшему в Одессу грузы для ВСУ Спецоперация сегодня в 08:40 Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска атаковали сухогруз, который доставлял в украинский порт грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.