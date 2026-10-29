ВС РФ ударили по кораблю доставлявшему в Одессу грузы для ВСУ
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские войска атаковали сухогруз, который доставлял в украинский порт грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные ночью продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
ВС РФ при переходе морем поразили сухогруз, который доставлял в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Атака проводилась с помощью БПЛА.
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