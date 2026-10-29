Расчленили и выбросили в мусорку: в Москве раскрыли убийство 20-летней давности

В Москве спустя 20 лет раскрыли убийство 35-летней женщины, расчлененное тело которой нашли в мусорных контейнерах, сообщает МВД России.

В 2006 году в мусорных контейнерах у дома на проспекте Вернадского нашли части тела неустановленной женщины. Они были помещены в три полиэтиленовых пакета. Эксперты выяснили, что потерпевшая умерла из-за удушения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемых удалось вычислить спустя 20 лет.

Оперативники уголовного розыска при силовой поддержке СОБР «Мангуст» ЦСН Росгвардии на территории Республики Тыва и Москвы задержали троих мужчин, которые причастны к совершению преступления. Установить подозреваемых и личность убитой удалось благодаря результатам государственной геномной регистрации, которые были сопоставлены с биоматериалами, полученными в ходе осмотра места происшествия.

По предварительным данным, фигуранты похитили у потерпевшей деньги, а один из них изнасиловал ее. После убийства злоумышленники расчленили тело, а фрагменты выбросили в мусорные контейнеры в разных районах Москвы. С подозреваемыми работает следствие.

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