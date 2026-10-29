Кто зарабатывает больше всех: неожиданный лидер по зарплатам в России

Сфера ремонта и отделки помещений стала лидером по уровню средних зарплатных предложений в России — кандидатам здесь предлагают 154 тысячи рублей в месяц, при этом отдельные специальности в промышленности и строительстве могут рассчитывать на 200 тысяч и выше, сообщили РИАМО эксперты «Авито Работы».

Аналитики «Авито Работы» изучили средние зарплатные предложения на платформе за январь–октябрь 2026 года и выяснили, какие отрасли готовы платить кандидатам больше всего.

Лидером ожидаемо стала сфера ремонта и отделки помещений: здесь средние предложения достигли 154 086 рублей в месяц, что на 31% выше, чем годом ранее. Наиболее высокие зарплаты предлагали квалифицированным специалистам, выполняющим внутренние отделочные работы. Гипсокартонщики могли рассчитывать в среднем на 149 715 рублей (+9% за год), плиточники — на 149 321 рубль.

На втором месте по уровню зарплатных предложений оказалось тяжелое машиностроение — 151 802 рубля в месяц (+51%). Самыми высокооплачиваемыми здесь стали сварщики: им предлагали в среднем 211 075 рублей (+113% за год). Токари могли рассчитывать на 190 516 рублей (+12%).

Замыкает тройку лидеров строительство жилых и коммерческих объектов со средними предложениями в 130 373 рубля в месяц (+31%). Среди отдельных профессий наиболее высокооплачиваемыми оказались строители — 209 349 рублей (+109%), геодезисты — 166 851 рубль (+41%), фасадчики — 149 906 рублей (+8%).

«Высокие зарплатные предложения в технических и производственных сферах отражают растущую потребность бизнеса в квалифицированных кадрах», — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

По его словам, за год число вакансий в сфере технического обслуживания и ремонта техники и оборудования выросло в 2,6 раза (+163%). Спрос на таких специалистов поддерживается увеличением производственной нагрузки, необходимостью продлевать срок службы оборудования и сокращать простои.

Аналогичная динамика наблюдается в управлении транспортной инфраструктурой — число вакансий также выросло в 2,6 раза (+161%).

«Здесь кадровую потребность стимулируют масштабные инфраструктурные проекты: по данным Минтранса России, в 2026 году запланировано строительство более 400 объектов транспортной инфраструктуры», — пояснил Губанов.

На этом фоне, по его мнению, квалифицированные рабочие специалисты могут выстраивать устойчивую карьерную траекторию с долгосрочным спросом на их компетенции, перспективами профессионального развития и роста дохода.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.