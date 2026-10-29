В Красногорске строят детский сад на 120 мест в ЖК «Станиславский»

Компания «ОМ Девелопмент» приступила к возведению надземной части детского сада на 120 мест в жилом комплексе «Станиславский» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На площадке завершили земляные работы, устройство фундаментной плиты и монолитные работы ниже нулевой отметки. Армирование надземных конструкций выполнено на 20%, монолитные работы — на 10%.

Детский сад рассчитан на пять групп — от ясельной до подготовительной. Групповые помещения разместят друг над другом, без технических отсеков над ними. В здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков, медицинский и пищевой блоки, постирочная, административные и санитарно-бытовые помещения. Все зоны будут доступны маломобильным людям.

Архитектурную концепцию разработало бюро ED Architecture, специализирующееся на образовательных пространствах. Фасады облицуют плиткой под кирпич в светлых и темных тонах, оконные обрамления дополнят медно-коричневыми акцентами. Окна расположат в неоднородном ритмичном порядке.

В ЖК «Станиславский» на Новорижском шоссе строят первую очередь. Малоэтажный проект включает пять корпусов, подземный паркинг и дворы без машин. На территории запланированы детские сады, школа и спортивно-оздоровительный комплекс.

В Подмосковье ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК, Level Group и другие застройщики возводят жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.