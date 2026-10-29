«Бедная девчонка»: велосипедист накричал на байкершу в Москве

В Москве произошел необычный дорожный конфликт между велосипедистом и байкершей. Местная жительница Анастасия запечатлела ссору на видео.

В кадре можно заметить, что девушка-мотоциклист стоит в пробке на дороге, а велосипедист — рядом с ней на тротуаре. В какой-то момент мужчина начинает подначивать владелицу Harley-Davidson.

Велосипедист изображает звуки мотора, кричит на байкершу, показывает на нее пальцем. В этот момент девушка ведет себя спокойно, не отвечая агрессивному водителю педального транспорта.

Причины конфликта неизвестны. Но пользователи соцсетей пошутили, что велосипедист вел себя агрессивно, потому что завидовал байкеру.

«Это все потому что у него мотоцикла нет», «Не зря мне эти велосипедисты не нравились никогда», «Шлем не спас при падении, похоже», «Бедная девчонка», — написали пользователи Сети.

Однако некоторые комментаторы встали на сторону велосипедиста. По их словам, он высказался за всех москвичей, «кого тоже бесят безглушаковые».

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