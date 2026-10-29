Курс евро в ноябре 2026 года: прогноз к рублю и сценарии роста и снижения

Каким будет курс евро к рублю в ноябре, читайте в материале РИАМО.

В ноябре 2026 года евро может остаться в районе 90–94 рублей, но при неблагоприятном развитии событий приблизиться к 100 рублям. После заметного октябрьского снижения европейская валюта способна частично отыграть потери, однако устойчивого скачка вверх эксперты пока не считают основным сценарием.

Прогноз курса евро на ноябрь 2026 года: оценки трех аналитиков

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Оценки аналитиков различаются, но в большинстве сценариев евро в ноябре будет торговаться вблизи отметки 90 рублей. При этом верхние границы прогнозов заметно расходятся: от 94–96 рублей до 100 рублей за евро.

Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев ожидает, что курс в ноябре будет находиться в диапазоне 87–95 рублей, а наиболее вероятным считает коридор 90–93 рубля.

«У рубля пока есть поддержка — ставка 14%. При такой доходности рублевых сбережений покупать валюту готовы далеко не все. Однако после октябрьских налоговых платежей экспортеры могут сократить ее продажи, а спрос со стороны импортеров останется. Поэтому оснований ждать заметного и устойчивого укрепления рубля я пока не вижу», — пояснил эксперт.

Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры бизнес-информатики Финансового университета при правительстве РФ Алханнаш Ахмад допускает более широкий диапазон — примерно 90–100 рублей за евро. По его оценке, европейская валюта может постепенно укрепляться в рамках коррекции после усиления рубля, хотя это не обязательно приведет к резкому и продолжительному росту.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета Оксана Мощенко прогнозирует преимущественно 90–94 рубля за евро. При изменении рыночной конъюнктуры курс может опуститься до 88 рублей или подняться до 96 рублей.

Таким образом, базовые ожидания экспертов сосредоточены около 90–94 рублей, но риск более высокого курса сохраняется. Сценарий приближения к 100 рублям предполагает дополнительное давление на рубль и неблагоприятное сочетание внешних факторов.

Почему евро подешевел в октябре

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В начале октября официальный курс евро находился около 94,88 рубля, а 8 октября достиг 96,33 рубля. Однако затем европейская валюта начала снижаться. К 24 октября официальный курс составил 90,24 рубля, а 28 октября — 90,10 рубля. Таким образом, по сравнению с 8 октября евро подешевел примерно на 6,2 рубля, или на 6,5%. Данные приводит Банк России.

Одно из объяснений — изменение соотношения спроса и предложения иностранной валюты на российском рынке. На рубль влияют экспортная выручка, потребности импортеров, налоговые периоды и привлекательность рублевых финансовых инструментов.

При этом стоимость евро в России зависит не только от положения рубля. Как отмечает Астафьев, европейская валюта может дорожать к рублю даже при относительно стабильной ситуации с долларом, если сама укрепляется на международном рынке.

Поэтому октябрьское снижение не гарантирует продолжения такой же динамики в ноябре. Для оценки дальнейшего движения необходимо учитывать одновременно состояние российской валюты и курс евро к доллару.

При каких условиях евро может вырасти до 95–100 рублей

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Для роста евро к верхней границе прогнозов должно сложиться несколько неблагоприятных для рубля обстоятельств. Астафьев связывает выход выше 95 рублей прежде всего с ухудшением геополитической ситуации, новыми препятствиями для экспортных расчетов или сокращением предложения иностранной валюты.

Дополнительным фактором может стать укрепление евро к доллару. Если европейская валюта будет дорожать на международном рынке, это усилит ее рост в рублевом выражении.

Ахмад также допускает повышение курса при изменении рыночной конъюнктуры. Среди ключевых факторов он выделяет цены на нефть, объемы российской экспортной выручки, спрос на иностранную валюту, денежно-кредитную политику Банка России и глобальные экономические события.

При этом прогноз в районе 100 рублей — не неизбежный результат и не основной сценарий для всех экспертов. Для такого движения потребуется сочетание факторов, способных одновременно ослабить рубль и поддержать евро.

Есть и противоположный вариант. По оценке Астафьева, при улучшении внешнего фона и поступлении экспортной выручки курс может приблизиться к 87 рублям, особенно если евро начнет слабеть к доллару.

Почему ставка ЦБ может удерживать рубль от ослабления

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Одним из факторов поддержки российской валюты остается высокая доходность рублевых инструментов. 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такое решение поддерживает привлекательность рублевых сбережений и может ограничивать спрос на иностранную валюту.

Мощенко также считает, что действующие процентные ставки оказывают стабилизирующее влияние на валютный рынок. По ее оценке, после существенного снижения евро в октябре более вероятны колебания в пределах нескольких рублей, чем резкий и продолжительный рост.

Однако высокая ставка не гарантирует неизменности курса. Если экспортная выручка сократится, спрос на валюту увеличится или внешняя ситуация ухудшится, давление на рубль может усилиться.

Кроме того, участникам рынка важно учитывать будущую динамику денежно-кредитной политики, а не только текущее значение ставки. Изменение ожиданий относительно доходности рублевых вложений способно повлиять на решения покупателей валюты.

Что будет влиять на курс евро в ноябре 2026 года

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Эксперты выделяют несколько факторов, которые могут определить движение европейской валюты в течение месяца.

Экспортная выручка. Чем больше валюты поступает от российских экспортеров и продается на внутреннем рынке, тем больше возможностей для поддержки рубля.

Спрос импортеров. Если компаниям потребуется больше иностранной валюты для расчетов, это может усилить давление на рубль.

Цены на нефть. Они влияют на экспортные доходы и, через них, на предложение валюты в России.

Геополитика и расчеты. Новые ограничения или сложности с международными платежами способны изменить предложение и спрос на валюту.

Курс евро к доллару. Европейская валюта может меняться в рублях не только из-за ситуации в России, но и вследствие колебаний на мировом рынке.

Решения и ожидания по ставкам. Российская денежно-кредитная политика влияет на привлекательность рублевых вложений, а решения Европейского центрального банка и состояние экономики еврозоны — на позиции евро.

Мощенко обращает внимание и на международные экономические показатели: динамика экономики еврозоны, ожидания по процентным ставкам и предпочтения участников мирового валютного рынка способны вызвать колебания, которые не всегда совпадают с движением доллара к рублю.

Стоит ли ждать резкого скачка евро в ноябре

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Эксперт Мощенко не считает резкий рост евро основным сценарием. По ее оценке, более вероятны колебания в пределах нескольких рублей и чередование периодов укрепления и ослабления европейской валюты. После октябрьского снижения частичное восстановление курса возможно, но для продолжительного роста потребовались бы дополнительные благоприятные для евро обстоятельства.

Предприниматель Астафьев также предлагает различать краткосрочную реакцию рынка на новости и устойчивое изменение курса. Политическое заявление может вызвать резкое движение в течение дня, однако, если за ним не последуют реальные решения, влияющие на валютные потоки, курс способен быстро развернуться.

В ноябре, таким образом, евро может преимущественно держаться в районе 90–94 рублей, но диапазон риска остается шире. При улучшении условий для рубля возможен уход к 87–88 рублям, а при ухудшении внешнего фона и сокращении предложения валюты — движение к 95–96 рублям и выше. Прогноз эксперта Ахмада допускает приближение к 100 рублям, но это более высокий сценарий, а не гарантированный результат.