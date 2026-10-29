Нижегородские депутаты установили сроки запрета торговли вейпами

Законодательное собрание Нижегородской области приняло поправки о запрете торговли вейпами с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года, сообщает pravda-nn.ru .

Депутаты поддержали изменения в двух чтениях, чтобы согласовать региональный закон с федеральным. Запрет рассчитан на 5 лет.

«Опыт Нижегородской области и регионов Приволжья, где уже приняты аналогичные законы, будет представлен на парламентских слушаниях в Госдуме весной 2027 года. Убежден, что он пригодится тем, кто только готовится вводить аналогичные запреты», — отметил председатель Заксобрания Евгений Люлин.

По данным депутатов, к началу октября 2026 года в области закрылись 49 точек продажи вейпов, еще 16 сменили профиль. Всего в регионе насчитывается свыше 600 таких объектов.

Закон запрещает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям продавать и хранить вейпы и жидкости к ним, а также стимулировать сбыт вывесками и подсветкой. За нарушения должностным лицам грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

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