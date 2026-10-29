В Подмосковье завершили серию карьерных встреч для будущих педагогов

Центр развития карьеры Корпоративного университета развития образования Московской области 28 октября завершил профориентационную программу для студентов и выпускников МПГУ. Она включала онлайн-встречу и очный День карьеры для будущих учителей начальных классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сотрудничество Подмосковья с Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) помогает привлекать молодых специалистов в школы региона. Выпускники вуза ежегодно начинают здесь педагогическую карьеру.

На онлайн-встрече начальник Центра развития карьеры Корпоративного университета развития образования (КУРО) Никита Ильичев и руководитель отдела подбора персонала Виолетта Еврецкая рассказали студентам и выпускникам разных факультетов о вакансиях, трудоустройстве без опыта, преподавательской нагрузке, компенсации аренды жилья и других мерах поддержки.

Затем в колледже МПГУ прошел День карьеры для выпускных курсов программ среднего профессионального образования — будущих учителей начальных классов. В консультационном пункте центра участники прошли экспресс-собеседования и заполнили анкеты. Им предложили школьные вакансии с учетом пожеланий к расположению и транспортной доступности, дали рекомендации по трудоустройству.

«Мы выстраиваем индивидуальный маршрут для каждого кандидата: подбираем учреждение в конкретном муниципалитете, организуем прямой диалог с директорами школ и помогаем оформить полный пакет выплат», — подчеркнула Виолетта Еврецкая.

Директор образовательного центра «Успех» Ленинского городского округа, выпускница МПГУ Наталия Литвинова рассказала о работе современных образовательных комплексов, оснащении кабинетов, лабораторий и спортивных пространств. Она также представила систему наставничества: опытный коллега помогает начинающему учителю освоить рабочие процессы, адаптироваться в коллективе и наладить общение с родителями.

Центр развития карьеры КУРО расширяет партнерскую сеть и проводит выездные мероприятия в профильных вузах и колледжах России. Вакансии школ Подмосковья для начинающих и опытных педагогов доступны на едином портале: https://rabota-v-shkole.ru/.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов. «Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.