В Люберцах объявили конкурс на капремонт дороги на Инициативной улице

Подрядчика для капитального ремонта дороги на улице Инициативной в Люберцах выберут по итогам электронного конкурса. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение об открытом электронном конкурсе на капремонт дороги общего пользования местного значения на улице Инициативной в Люберцах. Протяженность участка составляет 1,403 км, кадастровый номер — 50:22:0010109:38937.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в городском округе Люберцы Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы начнутся после определения подрядчика. Их проведут в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет бюджетов Московской области и городского округа Люберцы. Завершить работы планируют в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.