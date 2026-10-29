Роскачество назвало культуры для подзимнего посева

сегодня в 15:36

Холодостойкие культуры подходят для посева под зиму и дают сверхранний урожай. Семена проходят естественную подготовку холодом и всходят после схода снега, сообщает RT .

Эксперты Роскачества рекомендовали сеять укроп, петрушку, шпинат, листовой салат и морковь. Столовую свеклу под зиму чаще сеют на юге, чем в Подмосковье. Также высаживают лук-севок диаметром 8—12 мм на перо и озимый чеснок зубками.

Рекомендуемый срок — конец октября — начало ноября. Слишком ранний посев грозит прорастанием семян и их гибелью от морозов. Из-за риска вымокания, вымерзания и выпирания семян норму высева увеличивают на 25—30% относительно весенней. Специалисты советуют предусмотреть запасной весенний посев.

«Перед посевом семена не замачивают и не обрабатывают — сеют только сухими. Глубина заделки зависит от культуры», — рассказали эксперты.

Участок выбирают ровный, высокий, хорошо прогреваемый, без сорняков. С осени землю перекапывают, вносят перегной, известь и фосфорно-калийные удобрения, нарезают бороздки. Почва при посеве должна быть сухой, поливать ее нельзя.

Семена заделывают рассыпчатым торфом. Грядку мульчируют торфом, перегноем или сухими листьями, от грызунов защищают лапником или сетками. Весной мульчу убирают, над грядками натягивают пленку или спанбонд плотностью 30—40 г/м².

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