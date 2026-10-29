сегодня в 16:20

Ветераны из Орехово-Зуева осваивают педагогику в проекте «СВОй путь»

Трое защитников из Подмосковья — ветераны Ассоциации ветеранов СВО Сергей Клюев, Владимир Измайлов и Андрей Зинин — начали обучение в Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина в рамках всероссийской программы «СВОй путь». Об этом сообщила пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

Курс рассчитан на переквалификацию: участники приобретут педагогические навыки, пройдут стажировки и после выпуска получат дипломы гособразца, чтобы работать с молодежью и передавать свой жизненный опыт. Помощь в трудоустройстве также включена в программу.

Стать участниками проекта ветеранам помогла адресная поддержка филиала фонда «Защитники Отечества». В частности, социальный координатор по трудоустройству Юлия Шмелева лично сопровождала каждого бойца на этапе выбора направления и оформления на обучение.

«Мы уделяем большое внимание вовлечению ветеранов СВО в работу с молодежью. Опыт защитников востребован среди подрастающего поколения, но для успешного наставничества им необходима качественная подготовка», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Проект уже набирает масштаб: на подготовительном этапе ветераны провели более 150 встреч со студентами в 47 регионах России. Их участниками стали свыше четырех тысяч человек.

«СВОй путь» реализуется при поддержке Минобрнауки России, Ассоциации «Я горжусь» и Государственного фонда «Защитники Отечества».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.