В Дубне открыли фестиваль Владимира Спивакова и «Виртуозов Москвы»

Фестиваль «Формула гармонии. VI сезон» открылся 28 октября в ДК «Мир» в Дубне. На сцене выступили «Виртуозы Москвы», пианист Филипп Копачевский и хор «Мастера хорового пения», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» выступил под управлением Арсентия Ткаченко. Со сцены зачитали приветствие председателя правительства РФ Михаила Мишустина, отметившего вклад фестиваля в культурное единство России и преемственность творческих школ.

Директор оркестра и инициатор фестиваля Никита Лебедев пояснил, что проект призван поддержать научные центры и привлечь лучших специалистов.

«Энергия открытий творческих обязательно преобразуется в энергию открытий научных», — отметил Лебедев.

Директор Объединенного института ядерных исследований, академик Григорий Трубников рассказал, что большинство научных сотрудников института имеют научную степень, а многие получили начальное музыкальное образование. Он подчеркнул, что музыку и науку объединяет огромный труд.

Концерт по традиции начался с гимна фестиваля — «Патетического адажио» композитора и химика Александра Бородина. В первом отделении прозвучали «Простая симфония» Бриттена и Первый клавирный концерт Баха с солистом Филиппом Копачевским. Во втором исполнили сюиту «Из времен Хольберга» Грига и Мессу № 2 Шуберта. К оркестру присоединился Академический Большой хор «Мастера хорового пения» под художественным руководством Льва Конторовича.

Впереди еще восемь концертов классики, вечеров джаза и театрализованных постановок. В них примут участие «Виртуозы Москвы», Владимир Спиваков, народный артист России Николай Луганский, трубач Вадим Эйленкриг и другие.

Проект «Виртуозов Москвы» с 2021 года объединяет музыку, науку и просвещение. Ранее его принимали Пущино, Саров, Протвино, Мичуринск и Обнинск. В 2026 году фестиваль в третий раз поддержал президентский фонд культурных инициатив. Среди партнеров также НИЦ «Курчатовский институт», областное министерство культуры и туризма и администрация Дубны.

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