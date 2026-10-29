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В Сергиевом Посаде восемь команд сыграли в турнире знатоков истории Радонежья

Старшеклассники и студенты Сергиева Посада 28 октября приняли участие в 20-м турнире знатоков истории Радонежского края в библиотеке имени Горловского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейный турнир объединил восемь команд из учебных заведений Сергиева Посада: гимназии № 5, школ № 1, № 11, № 19, № 21 и Сергиево-Посадского колледжа. Участников поприветствовал депутат Мособлдумы Тимофей Лагутин.

Тема состязания — «Сергиев Посад. События, люди, факты» — охватывала разные аспекты истории Радонежья. Участники отвечали на вопросы о городе в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, исторических зданиях и памятниках, а также писателях, связанных с краем.

Первое и второе места заняли команды гимназии № 5, третье — команда школы № 21. Победителям вручили дипломы и книги по истории России и Радонежья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.