Суд признал банкротом владельца единственного в Новосибирской области НПЗ

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Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «ВПК‑Ойл» банкротом и ввел конкурсное производство. Эта компания владеет единственным в регионе нефтеперерабатывающим заводом, сообщает «Царьград» .

Суд принял решение 29 октября, сообщили в пресс-службе судов. Завод компании расположен в поселке Коченево.

Заявление о банкротстве подало ПАО «Московский кредитный банк». Компания задолжала ему по кредитному договору почти 3,5 миллиарда рублей. За полгода стадии наблюдения к требованиям банка присоединились другие кредиторы, и общая сумма задолженности по делу значительно выросла.

Конкурсное производство — завершающая стадия банкротства. В ходе этой процедуры имущество должника продают для погашения обязательств перед кредиторами.

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