«Какой я дед?»: Дибров сбросил 12 кг за месяц и ответил хейтерам

Российский телеведущий Дмитрий Дибров сбросил 12 кг за месяц, после чего раскрыл, что такой серьезный объем веса ему помогли убрать уколы. Он также заявил, что останавливаться на этом не собирается, сообщает «Звездач» .

О своем преображении Дибров рассказал на премьере сериала «Красотка» — и заодно ответил хейтерам.

«Я очень доверяю своей девушке, она нутрициолог. Она говорит: „Вот это можно, а это — нельзя“. Уколол и пивком запил — так не получится. 12 (килограммов — ред.) за месяц — это не предел, я еще пойду», — приводит его слова источник.

Дибров не стал сдерживаться и в адрес тех, кто называет его «модничающим дедом».

«Я могу с полным правом посмеяться над теми омерзительными комментариями, где меня называют: „Вот дед, смотри, модничает“, — кто дед? Ты, идиот, дед, потому что ты ничего не производишь, кроме как пакости!», — заявил Дибров.

В свои 66 лет Дибров уверен, что жизнь только начинается и призвал всех поклонников следить за своим телом.

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