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«Похоже на самострой»: соседи рассказали, что сгорело в Мытищах

Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

В Сети появились новые кадры из подмосковных Мытищ, где полыхает частный сектор. Огонь разошелся на тысячу «квадратов», а над населенным пунктом поднялся огромный столб дыма. По словам соседей, на территории горящих домов были постройки, напоминающие самострой, сообщает SHOT.

Примерно в 17:00 загорелся двухэтажный частный дом на 1-й Крестьянской улице. Затем пламя перекинулось на соседние постройки и ушло вглубь участка. В настоящее время огнем охвачено, по данным СМИ, 837 квадратных метров. Густой дым видно за несколько километров, в том числе от «Арены Мытищи».

На месте работают спасатели. Пострадавших нет.

Соседи рассказывают, что постройки на участке были в основном деревянными и больше напоминали самострой. По их словам, там регулярно жгли мусор и часто устраивали шашлыки. Что стало причиной возгорания предстоит выяснить специалистам.

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