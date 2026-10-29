На Солнце заметили выброс протуберанца размером в полмиллиона километров

Протуберанцы по своей природе — темные холодные облака газа, парящие над поверхностью Солнца, часто на высоте в десятки тысяч километров. В отличие от земных облаков, которые свободно переносятся ветром, солнечные опутаны линиями магнитного поля: они удерживают их на одном месте, но при этом позволяют расти. Иногда так вырастают совершенно гигантские структуры размером в сотни тысяч, а порой и до миллиона километров. Для короны Солнца протуберанцы — инородные структуры, от которых звезда всегда пытается избавиться, чаще всего просто выбрасывая их в космос. Выброс гигантского протуберанца — одно из самых красивых зрелищ в большом наборе проявлений солнечной активности.

Такие события становятся источником одних из самых сильных магнитных бурь: удар по магнитному полю планеты тяжелым плотным газовым волокном, как правило, запускает бури уровня минимум G3–G4 (от сильных до очень сильных). События высшего уровня G5 вызываются все же очень сильными вспышками.

В этот раз протуберанец летит скорее вбок, чем в сторону Земли: из ближних планет на его пути, похоже, окажется только Марс. Тем не менее задеть нашу планету краем газовое облако еще может — правда, с незначительными последствиями. Расчеты опубликуют завтра утром, а пока можно еще раз посмотреть на красивое зрелище: видео снято телескопом SUVI на спутнике GOES-R примерно с 08:30 до 17 часов по московскому времени 29 октября 2026 года.

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