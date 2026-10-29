Японец с раком отсрочил смерть на чужие миллионы, но влетел в долг до 2076 года

В японской префектуре Мияги 43-летний мужчина с терминальной стадией рака случайно нашел на улице потерянную инкассаторами сумку с 22 миллионами иен (около 11,2 млн рублей). Посчитав деньги «знаком свыше», мужчина потратил большую часть суммы на лечение и путешествия, благодаря чему смог прожить вдвое дольше отведенных врачами двух месяцев. После задержания полицией суд обязал его выплачивать компенсацию ежемесячными платежами в течение ближайших 50 лет, сообщает «Царьград» .

История началась весной, когда жителю города Хигасимацусима диагностировали рецидив онкологического заболевания и сообщили, что жить ему осталось 2-3 месяца. Находясь в шоковом состоянии, мужчина несколько дней бесцельно ходил по городу и случайно заметил, как сотрудники инкассаторской службы уронили сумку. Подняв ее из любопытства, он обнаружил внутри 22 миллиона иен. Решив, что находка является шансом на спасение, японец начал активно расходовать средства на дорогостоящую терапию и поездки по стране, успев потратить за четыре с половиной месяца 18 миллионов иен (9,2 млн рублей).

Сотрудники правоохранительных органов вычислили и задержали мужчину. В ходе судебного заседания 19 октября обвиняемый полностью признал свою вину и согласился возместить ущерб пострадавшей компании. Суд утвердил график выплат, согласно которому осужденный должен перечислять фирме по 30 тысяч иен (15,3 тыс.рублей) каждый месяц. При сохранении текущего темпа погашения долг будет полностью закрыт к 2076 году, когда должнику исполнится 93 года.

Случай вызвал бурные дискуссии в японском обществе и социальных сетях. Часть граждан осудила мужчину, подчеркивая недопустимость присвоения чужого имущества независимо от тяжести жизненных обстоятельств. Другие выразили сочувствие его состоянию и раскритиковали инкассаторов за халатность при перевозке крупной суммы денег, признавшись, что в аналогичной кризисной ситуации могли бы поступить так же.

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