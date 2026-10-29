Омбудсмен Армении осудила массовую драку депутатов

Уполномоченный по правам человека в Армении Анаит Манасян осудила потасовку с участием десятков парламентариев 29 октября и потребовала расследовать случившееся, сообщает «Царьград» .

Массовая драка депутатов началась после выступления представителя фракции «Гражданский договор» Тарона Чахояна. Сначала начал конфликтовать с представителем оппозиционной «Сильной Армении» Гарником Давтяном, затем в драку вступили десятки парламентариев. Участники использовали кулаки и бутылки, а вице-спикер Ваагн Алексанян бросил кресло в сторону оппозиционеров.

«Парламент должен быть платформой для демократических дискуссий, а не „полем боя“. Любое проявление насилия со стороны высокопоставленных должностных лиц, в том числе депутатов, способствует распространению в обществе подходов, воспринимающих и оправдывающих насилие как способ разрешения разногласий», — подчеркнула Манасян.

Омбудсмен также назвала недопустимыми публичные высказывания в оправдание агрессии. По ее мнению, государственные деятели должны исключить угрозы насилия из своей риторики, а случившееся требует тщательного разбирательства по установленным законом процедурам.

Комментируя драку депутатов, премьер-министр Никол Пашинян полностью поддержал действия представителей правящей фракции.

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