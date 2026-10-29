ФАДН запускает акцию #ОдноЦелое ко Дню народного единства

#ОдноЦелое: единство начинается с каждого из нас. Россия уникальна своим многообразием: в нашей стране живут представители более 190 народов, которые используют свыше 300 языков. Нас разделяют часовые пояса, увлечения и профессии, но объединяет главное — мы одна страна и одна большая команда, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей .

В преддверии Дня народного единства сотрудники ФАДН России присоединяются к флешмобу #ОдноЦелое!

Для них быть единым целым — значит работать ради общей цели, сохранять этнокультурное многообразие народов России и укреплять межнациональное согласие и межрелигиозное согласие.

В честь этого праздника они предлагают всем желающим присоединиться к флешмобу #ОдноЦелое. Его смысл прост: единство страны складывается из миллионов «единиц» — людей, семей, коллективов, талантов. По отдельности люди — элементы, а вместе — сильное и сплоченное целое.

Акция проходит с 30 октября по 5 ноября. Присоединиться может каждый.

Как принять участие

Нужно выбрать фотографию, которая олицетворяет понятие #ОдноЦелое. Это может быть семья, рабочий коллектив, спортивная секция, творческое объединение или даже фан-группа.

Затем коротко рассказать, почему вы — одно целое с людьми на фотографии.

После этого нужно опубликовать фото с хэштегом #ОдноЦелое в своих социальных сетях.

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