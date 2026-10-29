Старообрядца из США задержали под Красноярском за вылов краснокнижных осетров

В Красноярском крае задержали монаха-старообрядца из США, который вышел из скита после 13 лет отшельничества и наловил краснокнижных осетров — теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы, сообщает Mash .

Шестеро староверов заготавливали запасы на зиму у реки Сургутихи. Там их и поймали правоохранители, после чего отправили в СИЗО. Улов — 11 редких сибирских осетров стоимостью 5 млн рублей, а за вылов краснокнижной рыбы грозит до восьми лет лишения свободы.

Среди задержанных был и приехавший в скит в 2013 году гражданин США Стефан Касачев. Российскую визу он давно просрочил, а его американский паспорт недействителен уже несколько лет.

Защитник написал американскому президенту Дональду Трампу — после этого со Стефаном связались из посольства и начали оформлять документы. Община старообрядцев из Америки сняла задержанным жилье и просит отпустить их под домашний арест.

Адвокат настаивает: без осетров староверам было бы нечего есть зимой. Ближайший магазин находится в 400 км от поселения, до Красноярска — около тысячи километров. Следствие готовит ихтиологическую экспертизу, чтобы точно установить вид рыбы.

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