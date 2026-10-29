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«Сам облачился в осень»: тюлень Давид из Польши стал звездой Сети

Новой звездой интернета стал тюлень из Польши по кличке Давид. Ролик с тюленем уже называют главным осенним видео года, сообщает SHOT .

Кадры опубликовал в соцсетях частный зоопарк из небольшого городка Борысев. Герой видео — 26-летний тюлень по имени Давид.

На записи животное с явным удовольствием перекатывается по земле, усыпанной разноцветными осенними листьями. Судя кадрам, тюленю очень нравилось все происходящее.

Ролик стремительно разлетелся по Сети и набрал миллионы просмотров.

«Давид не ждет, пока осень его настигнет. Он сам в нее облачился!» — так подписали видео его авторы.

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